هازال كايا تكشف تورطها فى قضية إدارة التبرعات

كشفت الفنانة التركية هازال كايا عن موقفها من التحقيقات الحالية بشأن جمعية "أحباب" (AHBAP)، مؤكدة أنها تبرعت للجمعية بمبلغ 120 ألف ليرة تركية، لكنها باتت تعتبر نفسها من المتضررين، في ظل ما تردد في وسائل إعلام تركية عن وجود سوء إدارة لأموال التبرعات.

وأعربت كايا عن أسفها الشديد لما وصفته باهتزاز الثقة في إدارة الجمعية، مطالبة المسؤولين بالإفصاح عن مصير الأموال التي جرى التبرع بها، وتوضيح آلية إدارتها بشفافية.

وأكدت أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية واللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر، من أجل الكشف عن مصير التبرعات وضمان إدارتها بشكل واضح وعادل.

من هي هازال كايا

تعد هازال كايا من الفنانات التركيات المثيرات للجدل بسبب آرائها الجريئة سواء في السياسية او الحياة وصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرفت هازال كايا التي تبلغ من العمر حاليا 31 عاما، باسم “نهال” وهي شخصيتها في مسلسل العشق الممنوع الذي صنع نجوميتها وقدمها للجمهور بصورة مناسبة.

ثم قدمت هازال كايا فيما بعد مسلسل “فريحة” وكان من بطولتها، وقالت إنها تعرضت للتنمر بسبب فرق الطول بينها وبين الممثل الذي شاركها البطولة شاتاي أولسوي.