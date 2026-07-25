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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جورج وسوف عن رحيل نجله وديع : مأساة كبيرة في حياتي

جورج وسوف
جورج وسوف
سعيد فراج

أكد سلطان الطرب جورج وسوف أن رحيل نجله وديع كان من أصعب المحطات التي مر بها في حياته، كاشفا عن السبب الذي دفعه لمناشدة جمهوره بعدم إطلاق الأعيرة النارية خلال مراسم الجنازة، كما تحدث عن سعادته بإطلاق اسم وديع على حفيده الجديد تحقيقا لأمنية طالما تمناها.

وقال جورج وسوف، خلال تصريحات تلفزيونية: "كان صديقي وحبيبي، وكانت مأساة كبيرة في حياتي".

وأوضح جورج وسوف، أنه طلب من محبيه عدم إطلاق النار أثناء الجنازة خوفا من وقوع ضحايا آخرين، قائلا: "قلت لهم إذا كنتم تحبون أبو وديع، بلاش إطلاق نار، لأنه راح وديع، وما بدي يروح وراه حدا تاني".

وتحدث جورج وسوف قائلا : “عندنا وديع جونيور، والله جبر بخاطري وبعتلنا وديع تاني”، وأضاف أنه منذ وفاة نجله كان يتمنى أن يرزق أحد أبنائه بولد يحمل اسم وديع، وهو ما تحقق أخيرا.

حفل جورج وسوف 

يحيي سلطان الطرب جورج وسوف، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية الهاشمية، في واحدة من أكثر السهرات المنتظرة بالمهرجان، وسط حالة من الحماس والترقب من جمهوره في الأردن ومختلف الدول العربية.

ومن المنتظر أن يقدم جورج وسوف خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته التي شكلت علامة فارقة في مشواره الفني الممتد لعقود، إلى جانب عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا واسعًا، ليمنح جمهوره أمسية طربية مميزة تجمع بين الكلاسيكيات والأغنيات المحببة لديهم.

ويُعد ظهور وسوف في مهرجان جرش من أبرز محطات الدورة الحالية، خاصة أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في الأردن، حيث تحظى حفلاته دائمًا بإقبال واسع لما يتميز به من حضور استثنائي وأداء يحمل الكثير من الإحساس والطرب.

ويواصل مهرجان جرش هذا العام استضافة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ضمن برنامج فني وثقافي متنوع يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين، في إطار الاحتفال بالدورة الأربعين للمهرجان، التي تشهد حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا لافتًا.

وعلى صعيد آخر، كان جورج وسوف قد أحيا مؤخرًا حفلًا جماهيريًا في فرنسا، شهد حضورًا كبيرًا من محبيه، حيث قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه التي رددها الجمهور معه طوال فقرات الحفل، في أجواء طغى عليها التفاعل والحماس.

وشهد الحفل موقفًا لافتًا عندما صعد أحد المعجبين إلى المسرح في محاولة للقاء النجم السوري، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لإبعاده. إلا أن جورج وسوف طلب السماح للمعجب بالبقاء داخل الحفل احترامًا لمشاعره، مع التأكيد على عدم صعوده إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وهو الموقف الذي قوبل بتصفيق حار وهتافات من الجمهور، الذين أشادوا بتصرف "أبو وديع" وتقديره لمحبيه.

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