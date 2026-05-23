الحمد لله.. كريم بنزيما يشارك متابعيه فيديو أثناء آداء مناسك الحج

نشر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول بنادي الهلال السعودي ، فيديو له أثنا أداء مناسك الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مرفقًا إياها بتعليق قائلًا: “الحمدلله على كل شيء ”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي اللاعب كريم بنزيما مع المنشور، حيث انهالت عليه الدعوات بقبول الحج وعودته سالمًا، متمنين له رحلة مليئة بالخير والبركة.

ومن ناحية أخرى كشفت بعض التقارير الاعلامية عن موقف اتحاد جدة عقب رحيل كريم بنزيما للهلال السعودي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة اتحاد جدة طالبت بالحصول على 500 مليون ريال سعودي وهي مستحقات النادي

وأضاف التقرير ان إدارة نادي الاتحاد مازالت تتنظر الوصول لعرض نهائي من اجل حسم الصفقة .

وأضاف التقرير أن الاتحاد يطالب بأكثر من 500 مليون ريال سعودي من الرابطة، لعدة أسباب من بينها مستحقات ترتبط بالفرنسي بنزيما، المنتقل إلى الهلال يناير الماضي