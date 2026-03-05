صالح أبو الشامات: كريم بنزيما أفضل مهاجم في الدوري السعودي

وجه الفنان رامز جلال، مقدم برنامج"رامز ليفل الوحش"، سؤالا للاعب السعودي صالح أبو الشامات ، قائلا “مين أفضل مهاجم في الدوري السعودي كريم بنزيما ولا جوميز؟ ليجيبه صالح أبو الشامات، كريم بنزيما.

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .