أجواء عالمية .. سياح وأجانب يشاركون في إفطار المطرية

شهد حي المطرية في القاهرة مشاركة آلاف الصائمين في فعاليات أكبر إفطار جماعي في مصر، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

كان من أبرز المشاهد المبهجة ظهور وفود أجانب من مختلف الجنسيات أثناء حضورهم إفطار المطرية وجلوسهم على أطول مائدة إفطار بالعالم، ما أثار حالة من الإعجاب والبهجة بين الحضور.

إفطار المطرية

ويُعد إفطار المطرية من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، ويستقطب آلاف المواطنين والزوار من داخل وخارج البلاد، ليقدم نموذجًا حيًا للتكافل الاجتماعي وروح المشاركة التي تميز المجتمع المصري خلال شهر رمضان المبارك.