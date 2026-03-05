للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وللمرة الأولى شاركت وزارة الثقافة أهالي حي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي الذي يُقام في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من العروض الفنية لفرق الإنشاد الديني والتنورة والسيرة الهلالية وفنون العرائس التراثية.

وجاءت المشاركة تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى التوسع في نطاق الفعاليات الثقافية والفنية والوصول بها إلى مختلف المناطق والتجمعات الجماهيرية، ومشاركة المواطنين احتفالاتهم ومناسباتهم المختلفة.

وانطلقت العروض الفنية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، حيث قدمت فرق العرائس التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفقرات الفنية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من أبناء حي المطرية، خاصة مع الأجواء المميزة التي صاحبت استعدادات الأهالي ووضعهم اللمسات الأخيرة لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي التي تُعد واحدة من أكبر موائد الإفطار الرمضانية في مصر.

وتواصلت العروض الفنية على مدار اليوم، حيث قدمت فرق الإنشاد الديني باقة من الابتهالات والمدائح النبوية التي أضفت أجواءً روحانية على الاحتفالية، إلى جانب عروض السيرة الهلالية التي تعكس جانبًا أصيلًا من التراث الشعبي المصري والتنورة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الفنون والتراث المصري الأصيل بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الدور المجتمعي للثقافة من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور في الفعاليات والمناسبات الشعبية.