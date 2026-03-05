حسين فيصل في الهجوم.. تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي

أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الأهلي، في اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي على ملعب عثمان أحمد عثمان، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل فريق المقاولون العرب اللقاء بقيادة سامي قمصان باحثًا عن تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية تعطل مسيرة الأهلي، في ظل سعي الفريق للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

تشكيل المقاولون العرب

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمود أبو السعود.

خط الدفاع:

محمد حامد، حسن حسين شاكوش، إسلام عبد الله، نادر هشام.

خط الوسط:

مصطفى جمال، محمد عادل، جواكيم أوجيرا.

خط الهجوم:

أحمد أولادباهية، حسين فيصل، أحمد نادر حواش.

موقف الأهلي في جدول الدوري

على الجانب الآخر، يسعى الأهلي للعودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 40 نقطة.