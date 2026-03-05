وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل أثبت نجاحًا كبيرًا.. والتوسع جارٍ في جميع المحافظات

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية احتفالية يوم الطبيب المصري 2026، التي نظمتها الهيئة هذا العام تحت شعار "من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل".

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى ضم كلًا من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة، ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، والأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام أطباء مصر، والأستاذ الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب عدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من القيادات الصحية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، وعدد كبير من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

وقال الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في كلمته خلال الاحتفالية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية في القطاع الصحي كإطار وطني يضع الفريق الصحي في بؤرة الإصلاح الصحي الشامل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت نجاحًا كبيرًا، وأن الدولة تعمل على التوسع في تطبيقها لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

المنظومة الصحية في مصر تعمل في إطار تكاملي

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المنظومة الصحية في مصر تعمل في إطار تكاملي وليس في جزر منعزلة، مشيرًا إلى أن توطين الخدمات الطبية وتعظيم دور الطبيب المصري يمثلان ركيزة أساسية لتقديم رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الأطباء يمثلون صمام الأمان للأمن القومي الصحي، وقد قدموا نماذج وطنية وإنسانية مشرفة في مختلف الأزمات، وعلى رأسها وقت جائحة كورونا، فضلًا عن جهودهم في علاج المصابين جراء الأحداث في غزة. وأضاف: نجدد التزامنا بمواصلة العمل للنهوض بمستوى الطبيب المصري من مختلف الجوانب المادية والمعنوية.

وتابع أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا واسعًا بتطوير القطاع الصحي من خلال دعم الكوادر الطبية والاستثمار في التدريب والتعليم المستمر.

وقال نقيب عام أطباء مصر إن يوم الطبيب المصري يمثل رسالة تقدير واعتزاز بالكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المالية للأطباء وتوفير بيئة عمل محفزة داخل هيئة الرعاية الصحية يعد نموذجًا إيجابيًا لدعم الأطباء.

وشهدت الاحتفالية تنظيم برنامج علمي متخصص تناول عددًا من الموضوعات الطبية الحديثة، من بينها أحدث استراتيجيات علاج الأورام وتحسين نتائج المرضى، إضافة إلى مناقشات علمية حول الابتكار في تمكين ممارسي الرعاية الصحية، والتشخيص المبكر للأورام، ودور الجراحات المتقدمة والتشخيص الجزيئي في تحسين نتائج العلاج وجودة حياة المرضى.

كما تضمنت الفعاليات جلسة نقاشية موسعة بعنوان "مستقبل صحي تعاوني: تعظيم القيمة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص"، ناقشت فرص تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم تطوير الخدمات الصحية وتحسين إتاحة الرعاية الصحية عالية الجودة.

وتخلل الفعاليات عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نبض الهيئة"، استعرض أبرز إنجازات الكوادر الطبية العاملة بمستشفيات الهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودورهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمنتفعين بالمنظومة.

كما قامت الهيئة بتكريم روّاد القطاع الطبي ورموز الطب في مصر، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في تطوير قطاع الرعاية الصحية، ومن أبرزهم: الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور عبدالرحمن عفيفي، رئيس قسم أمراض قلب الأطفال والقسطرة التداخلية للقلب الخلقية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والدكتور أحمد عمر بحلس، استشاري جراحة التجميل بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، والأستاذ الدكتور أيمن السعيد، أستاذ أمراض القلب وعميد كلية الطب بجامعة طنطا سابقًا، ورئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع الغربية، وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للهلال الأحمر المصري.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على التقدير والاعتزاز بدور الطبيب المصري، وتجديد الالتزام بمواصلة الجهود الوطنية لدعم الكوادر الطبية وتعزيز مكانة مصر في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.