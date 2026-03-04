قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزارة الصحة تستعرض جهودها المتكاملة في تعزيز الصحة النفسية ومكافحة الإدمان

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن جهود مكثفة في تطوير الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمجلس القومي للصحة النفسية، ترتكز على محاور الرقابة الدقيقة والتحول الرقمي والدعم المجتمعي وتطوير البنية التحتية والكوادر الطبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير رعاية نفسية متكاملة عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس القومي  للصحة النفسية كثف حملات الرقابة الميدانية لحماية حقوق المرضى ومكافحة المنشآت غير المرخصة، حيث أغلق 34 مكاناً مخالفاً في 6 محافظات، ورصد 69 مكاناً بناءً على بلاغات المواطنين، ونفذ 44 تفتيشاً دورياً و14 معاينة لمنشآت جديدة أسفرت عن ترخيص اثنتين، إلى جانب الإشراف على تقييم طبي مستقل لـ3232 مريضاً لتحديد الحاجة للدخول الإلزامي.

وفي سياق تيسير الوصول للخدمات النفسية، حققت المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان أرقاماً قياسية خلال يناير 2026 باستقبال 124354 زائراً، وإجراء 31970 استبياناً، وعقد 14443 جلسة علاجية، مع سيطرة الإناث على 72% من الاستخدام، والفئة العمرية 15-25 عاماً كالأكثر تردداً، مما يؤكد نجاح المنصة في الوصول إلى الفئات الشابة والمراهقين.

تعزيز الصحة النفسية 

كما ساهمت مبادرة «صحتك سعادة» في تعزيز الصحة النفسية من خلال استقبال الخط الساخن 3058 مكالمة متنوعة بين استشارات وطوارئ، وتنفيذ 1358 زيارة منزلية، وتقديم خدمات تأهيل لـ2295 مريضاً، إضافة إلى آلاف الجلسات الدعمية والعيادات الخارجية ووحدات خفض الضرر.

وفي مجال مكافحة المخدرات وخلق بيئة عمل آمنة، أجرت إدارة المعامل فحوصات دورية شملت 3787 سائقاً خلال 311 حملة، و6314 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة، و8662 موظفاً بقطاع البترول، و7538 فحصاً لراغبي التوظيف، مع تدريب العاملين على أجهزة الكروماتوجرافي المتقدمة.

وأكد المتحدث استمرار جهود رفع كفاءة المنشآت وتدريب الكوادر، من خلال برامج تدريبية مع المنظمة الدولية للهجرة لـ150 كادراً في الإسكندرية وأسوان، والتعاون مع فنلندا لتطوير الطب النفسي الشرعي، ومتابعة مشروعات إنشاء وتطوير مراكز علاج الإدمان والمستشفيات النفسية في عدة محافظات، إلى جانب تحسين منظومة الشراء الموحد وتطوير عيادات الأسنان ومكافحة العدوى والسلامة المهنية بكافة المنشآت التابعة.

وزارة الصحة تعزيز الصحة النفسية مكافحة الإدمان وزارة الصحة والسكان المعايير العالمية

