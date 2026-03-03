تصريح مثير لـ وزير الصحة الكويتي لحظة الاطمئنان على مصابي العدوان الإيراني

أدلى وزير الصحة الكويتي، أحمد العوضي، أثناء تفقده حالة المصابين، بتصريح أثار جدلا واسعا، حيث قال: الحمد لله، لا يوجد منهم أي كويتي".

ويأتي هذا التصريح في سياق الاطمئنان على المرضى والمصابين، وأثار موجة من التعليقات بين المواطنين والمقيمين حول حساسية مثل هذه التصريحات في التعامل مع الحالات الصحية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي، مقتل رقيبين بالقوة البحرية.

وفي منشور على "إكس" قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي" "تنعى رئاسة الأركان الرقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

كما نعت رئاسة الأركان أيضا في منشور سابق: "الرقيب وليد مجيد سليمان، أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استُشهد مساء امس أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، الأحد، استقبال 32 مصاباً عبر قسم الطوارئ في مستشفى العدان، على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الـ32 التي جرى استقبالها في مستشفى العدان "جميعها من جنسيات أجنبية"، مشيرة إلى "نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية الطبية"، فيما أدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات في مستشفى العدان لـ"إجراء التدخلات الجراية اللازمة".

وفي وقت سابق، الأحد، قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن سلاح الدفاع الجوي نجح منذ بدء "العدوان الإيراني" في التعامل وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات باتجاه أراضي دولة الكويت.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم تم رصد 97 صاروخاً باليستياً إيرانياً تم إطلاقه تجاه دولة الكويت، و283 طائرة مسيرة، وتم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك.