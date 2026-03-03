تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل

قالت قناة “إيران إنترناشيونال”، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مجتبى خامنئي أصبح المرشح الأبرز للقيادة تحت ضغوط من الحرس الثوري الإيراني، فيما يشير التسارع في المشاورات إلى حسم قريب للملف.

وبحسب المصادر، انتخب مجلس خبراء القيادة مجتبى كمرشد جديد وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أكدت وكالة فارس أن التصويت النهائي يجري وفق آليات متعددة، بعضها عن بعد، مع توقع إعلان الاسم خلال ساعات أو أيام قليلة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة المادة 107 ناقشت سابقًا الخيارات المحتملة للقيادة، مؤكدة أن المشاورات تتقدم بوتيرة متسارعة، مع ترتيبات أمنية مشددة للاجتماع النهائي لمجلس الخبراء، الذي قد يؤجل حضوريًا إلى ما بعد مراسم التشييع.

ولم يترك المرشد الراحل اسمًا محددًا، بل حدد معايير اختيار خليفته، بينها الشجاعة والنزاهة والقدرة على الإدارة ومواجهة ما وصفه بـ«الاستكبار».

على مدى السنوات الأخيرة، برز اسم مجتبى خامنئي في كواليس السلطة رغم عدم توليه مناصب رسمية، حيث أشار تقرير لـ وول ستريت جورنال إلى أنه يدير الإمبراطورية الاقتصادية لعائلته ويتمتع بنفوذ كبير في تعيين مسؤولي الأمن، كما قيل إنه أشرف على أجزاء من جهاز الأمن، خصوصًا عقب احتجاجات 2022 بعد وفاة مهسا أميني.

ووصفه الخبير الإيراني سعيد جولكار بأنه «ظل قوي خلف الستائر»، فيما عزز من التكهنات حول خلافته حصوله على لقب آية الله في أغسطس 2022، تزامنًا مع تدهور صحة والده.