قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قالت قناة “إيران إنترناشيونال”، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مجتبى خامنئي أصبح المرشح الأبرز للقيادة تحت ضغوط من الحرس الثوري الإيراني، فيما يشير التسارع في المشاورات إلى حسم قريب للملف.

وبحسب المصادر، انتخب مجلس خبراء القيادة مجتبى كمرشد جديد وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أكدت وكالة فارس أن التصويت النهائي يجري وفق آليات متعددة، بعضها عن بعد، مع توقع إعلان الاسم خلال ساعات أو أيام قليلة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة المادة 107 ناقشت سابقًا الخيارات المحتملة للقيادة، مؤكدة أن المشاورات تتقدم بوتيرة متسارعة، مع ترتيبات أمنية مشددة للاجتماع النهائي لمجلس الخبراء، الذي قد يؤجل حضوريًا إلى ما بعد مراسم التشييع.

ولم يترك المرشد الراحل اسمًا محددًا، بل حدد معايير اختيار خليفته، بينها الشجاعة والنزاهة والقدرة على الإدارة ومواجهة ما وصفه بـ«الاستكبار».

على مدى السنوات الأخيرة، برز اسم مجتبى خامنئي في كواليس السلطة رغم عدم توليه مناصب رسمية، حيث أشار تقرير لـ وول ستريت جورنال إلى أنه يدير الإمبراطورية الاقتصادية لعائلته ويتمتع بنفوذ كبير في تعيين مسؤولي الأمن، كما قيل إنه أشرف على أجزاء من جهاز الأمن، خصوصًا عقب احتجاجات 2022 بعد وفاة مهسا أميني.

ووصفه الخبير الإيراني سعيد جولكار بأنه «ظل قوي خلف الستائر»، فيما عزز من التكهنات حول خلافته حصوله على لقب آية الله في أغسطس 2022، تزامنًا مع تدهور صحة والده.

إيران مجتبى خامنئي الحرس الثوري الإيراني أخبار إيران انتخاب المرشد الجديد لإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور: قصف إسرائيل على سوريا عطل خطوات زواجي من فتاة.. ضربوا الأوتيل

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد