الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

آية التيجي

يُعد طاجن الفول بالبيض من الأكلات الشرقية السريعة التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية، ويُفضل الكثيرون تقديمه في وجبة الإفطار أو السحور لقدرته على منح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة لتحضير طاجن فول بالبيض في الفرن بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

المقادير:
2 كوب فول مدمس
3 بيضات
1 بصلة صغيرة مفرومة
1 طماطم مقطعة مكعبات
1 فلفل أخضر مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل أسود
كمون
رشة شطة (اختياري)
جبنة مبشورة (حسب الرغبة)
بقدونس للتزيين

خطوات التحضير:
ـ في مقلاة على النار، يُشوح البصل في الزيت حتى يذبل.
ـ تُضاف الطماطم والفلفل الأخضر ويُقلب الخليط جيدًا.
ـ يُضاف الفول ويُهرس جزء بسيط منه للحصول على قوام كريمي.
ـ يُتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون.
ـ يُنقل الفول إلى طاجن فرن، وتُصنع فتحات صغيرة على الوجه.
ـ يُكسر البيض داخل الفتحات، ثم تُضاف الجبنة على الوجه.
ـ يُدخل الطاجن فرنًا مُسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حسب درجة تسوية البيض المطلوبة.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يمكن إضافة ملعقة صغيرة طحينة للفول قبل إدخاله الفرن لمذاق أغنى.
ـ يُفضل تقديم الطاجن ساخنًا مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة.
ـ يمكن إضافة سجق أو بسطرمة لزيادة القيمة الغذائية والنكهة.

بالصور

