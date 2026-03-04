قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
آية التيجي

مع ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، يصبح اختيار وجبة سحور متوازنة أمرًا ضروريًا لتجنب الشعور بالجوع والعطش خلال النهار. 

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

وأكد موقع Health، أن بعض الأطعمة تساعد على إطالة الشعور بالشبع بفضل احتوائها على الألياف والبروتين والدهون الصحية، فيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية:

- الشوفان :
يُعد الشوفان من أفضل الخيارات على السحور، لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان مثل "بيتا جلوكان"، التي تُبطئ عملية الهضم وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يمنح شعورًا أطول بالشبع.

ويمكن تناوله بالحليب أو الزبادي مع المكسرات والفواكه.

فوائد الزبادي بالشوفان

- الزبادي اليوناني:
يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر أساسي لتعزيز الشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام لاحقًا.
كما أن إضافة بذور الشيا أو المكسرات تزيد من محتواه من الألياف والدهون الصحية.

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

- البيض:
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة إشباعًا بفضل غناه بالبروتين عالي الجودة.

وأشارت تقارير طبية إلى أن تناول البيض في بداية اليوم قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا.

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

- البقوليات (العدس والفول):
البقوليات غنية بالألياف والبروتين النباتي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسحور.
وتساعد الألياف على إبطاء تفريغ المعدة، وبالتالي تقليل الشعور بالجوع لفترة أطول.

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

- المكسرات:
تحتوي المكسرات على دهون صحية وألياف وبروتين، وهي تركيبة مثالية للشبع طويل الأمد.

ولكن يُفضل تناولها بكميات معتدلة لارتفاع سعراتها الحرارية.

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

- الخبز والحبوب الكاملة:
الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني تُهضم ببطء مقارنة بالحبوب المكررة، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الطاقة طوال ساعات الصيام.

أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور 

نصائح غذائية لزيادة الشبع في السحور

ـ احرص على الجمع بين البروتين والألياف في نفس الوجبة.
ـ تجنب السكريات البسيطة التي ترفع السكر سريعًا ثم تُخفضه بسرعة.
ـ اشرب كمية كافية من الماء لتقليل الشعور بالعطش.

ـ قلل من الأطعمة المالحة التي تزيد الإحساس بالجفاف.

أطعمة تزيد الشعور بالشبع في السحور أكلات مشبعة في رمضان سحور صحي أطعمة غنية بالبروتين أطعمة غنية بالألياف أفضل سحور للصيام الطويل

