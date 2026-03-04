«فخورة إني شرّفت مصر».. أول تعليق لـ جنى إيهاب بعد تصدّرها جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم

علَّقت الطالبة الأزهرية جنى إيهاب محمد رمضان، على فوزها بالمركز الأول على مستوى العالم في جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم.

وقالت جنى في فيديو عبر حسابها على فيسبوك: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساندني وشجعني، حتى حصلت على المركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحصلت على لقب أجمل صوت قرآني في العالم”.

وتابعت: “أشكر الله عز وجل أولا لم يكن وصولي إلى هنا باجتهاد مني، بل بفضل من الله وكرمه، كما أشكر والدي، وأشكر مُعلماتي، جزاهم الله عني خيرا”.

وأضافت: “فخورة جدًا ومبسوطة إن أنا قدرت أشرّف بلدي مصر وأرفع رأسها بالقرآن الكريم، كما أتقدم بخالص الشكر لكل المُقيمين على هذه المسابقة، كانت مسابقة جميلة، الحمد لله، دعواتكم دائمًا بالتوفيق”.

وبعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة تهنئة حارة إلى الطالبة المتميزة جنى إيهاب محمد رمضان، المقيدة بالصف الأول الثانوي بمعهد محمد سيد طنطاوي الأزهري، وذلك عقب تتويجها بالمركز الأول عالميًا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن فئة الفتيات، إثر مشاركتها في منافسة ضمت أكثر من خمسة آلاف متسابق ومتسابقة يمثلون 105 دول.

وأكد أن هذا التفوق يعكس المكانة الرائدة لمصر والأزهر الشريف في رعاية كتاب الله وخدمة علومه، كما يجسد ما تتمتع به الفتاة المصرية من قدرة على الإبداع والنجاح في مجالات العلم وحفظ القرآن الكريم.