هيئة السكك الحديدية تبدأ غدًا حجز تذاكر قطارات يوم وقفة عيد الفطر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء حجز تذاكر السفر على قطارات يوم وقفة عيد الفطر المبارك الموافق 19 مارس اعتبارًا من غدًا الخميس، وذلك ضمن خطة الحجز المسبق التي تتيحها الهيئة لتيسير حركة تنقل المواطنين خلال عطلة العيد.

وأوضحت الهيئة أن الحجز يتم وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا لرحلات عيد الفطر، مع استمرار إتاحة التذاكر عبر مختلف قنوات البيع الرسمية، بما يشمل شبابيك التذاكر بمحطات الهيئة، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، ووكلاء شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة، إضافة إلى الخدمة الصوتية وأجهزة الحجز الذاتي (TVM) والمكاتب الخارجية.

وشددت الهيئة على أن الحجز متاح بحد أقصى 4 تذاكر بالرقم القومي لكل راكب من خلال شبابيك التذاكر، في إطار تنظيم عملية البيع ومنع التكدس وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب، مؤكدة استمرار متابعة حركة التشغيل والاستعدادات الفنية لتقديم خدمة آمنة ومنتظمة خلال فترة العيد.

وخلفيةً لذلك، تكثف الهيئة استعداداتها التشغيلية خلال موسم الأعياد الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في معدلات السفر بين المحافظات، خاصة على خطوط الوجهين القبلي والبحري.