قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل: إنشاء مركز إقليمي لصيانة ماكينات تجديد السكة الحديد

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

التقى الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل بماكس تريور، الرئيس التنفيذي لشركة بلاسر النمساوية و السفير  "جورج بوستينجر" سفير النمسا بالقاهرة، لمناقشة قيام الشركة بإنشاء مركز إقليمي لصيانة ماكينات تجديدات السكة وإنتاج قطع غيار تلك الماكينات بالإضافة الى إجراء عمرات ماكينات السكك الحديدية.

حضر اللقاء المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية. 

وأكد الوزير، في بداية الاجتماع، على عمق العلاقات المصرية النمساوية مشيداً بالتعاون المثمر، والشراكة طويلة الأمد بين هيئة السكك الحديدية وشركة بلاسر المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

ولفت إلى أن هذا التعاون المتميز يجب أن يكون نقطة انطلاقة لتطوير هذا التعاون من خلال إنشاء مركز إقليمي لصيانة ماكينات تجديدات السكة وإنتاج قطع غيار تلك الماكينات وذلك بأحد المواقع الخاصة بإحدى ورش السكك الحديدية، بالإضافة إلى إجراء عمرات ماكينات السكك الحديدية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وخاصة للدول العربية والافريقية والشرق أوسطية وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية الجادة في توطين صناعات النقل المختلفة ومنها صناعة مكونات ووسائل النقل.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلاسر، أنه جاري إعداد المخطط الفني والزمني الخاص بالمشروع وموافاة الجانب المصري به كما تم استعراض ما قامت به شركة بلاسر مصر بالبدء في تدريب المهندسين والعمال المصريين على أعمال صيانة ما بعد البيع للماكينات الحالية والماكينات التي سيتم توريدها لصالح هيئة السكك الحديدية وكذلك للماكينات التي وردتها الشركة للعديد من الدول العربية والافريقية .

كما تم متابعة الجدول الزمنى لتوريد عدد 14 ماكينة صيانة متطورة متخصصة في صيانة المسارات الحديثة، بهدف دعم صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر ويشمل العقد توريد (4 ماكينات دك سكة طوالى- 2 ماكينات دك المفاتيح -️ 5 ماكينات تشكيل بازلت - 2 ماكينة فج سكة - 1 ماكينة لحام القضبان ) والمخطط البدء في توريدها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، على ان يتم الانتهاء من توريد جميع الماكينات المتعاقد عليها بنهاية العام الحالي.

بلاسر النمساوية جورج بوستينجر وزير النقل كامل الوزير تجديدات السكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد