وزير النقل: إنشاء مركز إقليمي لصيانة ماكينات تجديد السكة الحديد

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بماكس تريور، الرئيس التنفيذي لشركة بلاسر النمساوية و السفير "جورج بوستينجر" سفير النمسا بالقاهرة، لمناقشة قيام الشركة بإنشاء مركز إقليمي لصيانة ماكينات تجديدات السكة وإنتاج قطع غيار تلك الماكينات بالإضافة الى إجراء عمرات ماكينات السكك الحديدية.

حضر اللقاء المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية.

وأكد الوزير، في بداية الاجتماع، على عمق العلاقات المصرية النمساوية مشيداً بالتعاون المثمر، والشراكة طويلة الأمد بين هيئة السكك الحديدية وشركة بلاسر المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

ولفت إلى أن هذا التعاون المتميز يجب أن يكون نقطة انطلاقة لتطوير هذا التعاون من خلال إنشاء مركز إقليمي لصيانة ماكينات تجديدات السكة وإنتاج قطع غيار تلك الماكينات وذلك بأحد المواقع الخاصة بإحدى ورش السكك الحديدية، بالإضافة إلى إجراء عمرات ماكينات السكك الحديدية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وخاصة للدول العربية والافريقية والشرق أوسطية وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية الجادة في توطين صناعات النقل المختلفة ومنها صناعة مكونات ووسائل النقل.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلاسر، أنه جاري إعداد المخطط الفني والزمني الخاص بالمشروع وموافاة الجانب المصري به كما تم استعراض ما قامت به شركة بلاسر مصر بالبدء في تدريب المهندسين والعمال المصريين على أعمال صيانة ما بعد البيع للماكينات الحالية والماكينات التي سيتم توريدها لصالح هيئة السكك الحديدية وكذلك للماكينات التي وردتها الشركة للعديد من الدول العربية والافريقية .

كما تم متابعة الجدول الزمنى لتوريد عدد 14 ماكينة صيانة متطورة متخصصة في صيانة المسارات الحديثة، بهدف دعم صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر ويشمل العقد توريد (4 ماكينات دك سكة طوالى- 2 ماكينات دك المفاتيح -️ 5 ماكينات تشكيل بازلت - 2 ماكينة فج سكة - 1 ماكينة لحام القضبان ) والمخطط البدء في توريدها اعتبارا من شهر يوليو المقبل، على ان يتم الانتهاء من توريد جميع الماكينات المتعاقد عليها بنهاية العام الحالي.