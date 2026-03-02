7 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. اعرف وسائل الدفع المتنوعة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات عبر عدة قنوات متنوعة، في خطوة تهدف لتسهيل الحصول على التذاكر وتقليل التكدس أمام شبابيك الحجز، وتوفير الوقت والجهد للمسافرين يوميًا، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

7 وسائل لحجز التذاكر

يمكن للمسافرين اختيار الطريقة الأنسب لهم من بين الوسائل التالية:

شبابيك التذاكر التقليدية في المحطات المختلفة على مستوى الجمهورية.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways) المتوفر على جوجل بلاي وآب ستور.

وكلاء التحصيل الإلكتروني المتعاقدين مع الهيئة، وتشمل: فوري، خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، وقتي.

الحجز الصوتي للقطارات المكيفة والفاخرة عبر أرقام 1661 للموبايل أو 09000661 للأرضي، متاح حتى ساعة قبل قيام القطار.

مكاتب المدينة خارج المحطات وعددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة في بعض المحطات الرئيسية لتسهيل العملية.

خيارات الدفع

تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة التذاكر لتلبية جميع احتياجات الركاب:

الدفع نقديًا على شبابيك ومكاتب الحجز، أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات فيزا وماستر كارد في المحطات الرئيسية.

الدفع عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق باستخدام بطاقات الدفع العالمية.

الدفع نقديًا أو إلكترونيًا عبر وكلاء التحصيل المعتمدين.

التزام الهيئة بتحسين الخدمة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تقديم أفضل مستوى خدمة للمواطنين، من خلال اعتماد حلول تكنولوجية حديثة تسهل الحجز في أي وقت ومن أي مكان، وتضمن راحة الركاب، بما يعكس جهود الدولة لتطوير منظومة النقل السككي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا.