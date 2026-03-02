قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. اعرف وسائل الدفع المتنوعة

7 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. ووسائل الدفع المتنوعة للركاب
7 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. ووسائل الدفع المتنوعة للركاب
ولاء خنيزي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات عبر عدة قنوات متنوعة، في خطوة تهدف لتسهيل الحصول على التذاكر وتقليل التكدس أمام شبابيك الحجز، وتوفير الوقت والجهد للمسافرين يوميًا، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

7 وسائل لحجز التذاكر

يمكن للمسافرين اختيار الطريقة الأنسب لهم من بين الوسائل التالية:

  • شبابيك التذاكر التقليدية في المحطات المختلفة على مستوى الجمهورية.
  • الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
  • تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways) المتوفر على جوجل بلاي وآب ستور.
  • وكلاء التحصيل الإلكتروني المتعاقدين مع الهيئة، وتشمل: فوري، خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجة، سمارت باي، وقتي.
  • الحجز الصوتي للقطارات المكيفة والفاخرة عبر أرقام 1661 للموبايل أو 09000661 للأرضي، متاح حتى ساعة قبل قيام القطار.
  • مكاتب المدينة خارج المحطات وعددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
  • ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة في بعض المحطات الرئيسية لتسهيل العملية.

خيارات الدفع

تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة التذاكر لتلبية جميع احتياجات الركاب:

  • الدفع نقديًا على شبابيك ومكاتب الحجز، أو إلكترونيًا باستخدام بطاقات فيزا وماستر كارد في المحطات الرئيسية.
  • الدفع عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق باستخدام بطاقات الدفع العالمية.
  • الدفع نقديًا أو إلكترونيًا عبر وكلاء التحصيل المعتمدين.

التزام الهيئة بتحسين الخدمة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تقديم أفضل مستوى خدمة للمواطنين، من خلال اعتماد حلول تكنولوجية حديثة تسهل الحجز في أي وقت ومن أي مكان، وتضمن راحة الركاب، بما يعكس جهود الدولة لتطوير منظومة النقل السككي الذي يخدم ملايين الركاب سنويًا.

السكة الحديد قطارات السكة الحديد تذاكر قطارات السكة الحديد حجز تذاكر قطارات السكة الحديد طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

نور ايهاب

نور إيهاب تخشى تكرار أخطاء من حولها في اتنين غيرنا

النص

تعرف على القنوات العارضة ومواعيد عرض مسلسل النص

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين.. قلب ممزق بين أخ مظلوم وآخر مدان في إفراج

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد