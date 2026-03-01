قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقاومة الأنسولين.. 6 خطوات فعالة في نمط حياتك لاستعادة حساسية جسمك للسكر

مقاومة الأنسولين.. 6 خطوات فعالة في نمط حياتك لاستعادة حساسية جسمك للسكر
مقاومة الأنسولين.. 6 خطوات فعالة في نمط حياتك لاستعادة حساسية جسمك للسكر
ولاء خنيزي

تزداد حالات مقاومة الأنسولين انتشارًا حول العالم، وهي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين، المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. وعندما تضعف استجابة الخلايا، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، ما يمهد الطريق لمشكلات صحية قد تتفاقم بمرور الوقت، وفقًا لما أورده موقع NDTV.

ويُفرز البنكرياس هرمون الأنسولين لمساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز واستخدامه في إنتاج الطاقة أو تخزينه. لكن في حالة مقاومة الأنسولين، يحتاج الجسم إلى كميات أكبر من الهرمون للحفاظ على المعدلات الطبيعية للسكر، وهو ما قد يشكل ضغطًا مستمرًا على البنكرياس.

أعراض قد تمر دون ملاحظة

في كثير من الحالات، لا تظهر أعراض واضحة في المراحل الأولى، إلا أن بعض العلامات قد تشير إلى وجود المشكلة، من بينها: 

  • زيادة الشهية
  • الإرهاق
  • زيادة الوزن
  • ظهور بقع داكنة على الجلد
  • ارتفاع مستويات السكر في الدم
  • ارتفاع ضغط الدم.

مضاعفات محتملة

إذا لم تُعالج مقاومة الأنسولين، فقد تتطور إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، أبرزها:

  • داء السكري من النوع الثاني: نتيجة عجز البنكرياس عن مواكبة الطلب المتزايد على الأنسولين.
  • الالتهاب المزمن: بسبب تراكم الدهون في الجسم، ما يزيد خطر الأمراض المزمنة.
  • أمراض القلب والأوعية الدموية: لارتباط الحالة بارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد وارتفاع ضغط الدم.
  • متلازمة التمثيل الغذائي: وهي مجموعة اضطرابات تشمل ارتفاع السكر وضغط الدم وزيادة الدهون حول الخصر، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

نهج متكامل للعلاج والسيطرة

تشير أبحاث إلى أن الجمع بين تعديلات غذائية، وممارسة النشاط البدني، وتحسين النوم، وإدارة التوتر يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين بنسبة تتراوح بين 50 و70% مقارنة بالاعتماد على النظام الغذائي وحده.

1. تعديل النظام الغذائي

اختيار الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، مثل الخضراوات غير النشوية.

الاعتماد على الأطعمة الكاملة: خضراوات، فواكه، حبوب كاملة، بروتينات خالية من الدهون، ودهون صحية.

زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان من الشوفان والبقوليات وبذور الكتان.

تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة والمشروبات المحلاة.

2. ممارسة النشاط البدني

تمارين المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لتعزيز الكتلة العضلية.

150 دقيقة أسبوعيًا من التمارين الهوائية متوسطة الشدة مثل المشي السريع أو السباحة.

3. إدارة الوزن

فقدان 5–10% من وزن الجسم يمكن أن يُحدث تحسنًا ملحوظًا في حساسية الأنسولين.

4. النوم الجيد

الحصول على 7–9 ساعات من النوم المنتظم يوميًا يدعم التوازن الهرموني ويحسن استجابة الجسم للأنسولين.

5. التحكم في التوتر

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا قد تساعد في تقليل تأثير التوتر على مستويات السكر.

6. استشارة الطبيب

إذا لم تحقق تغييرات نمط الحياة النتائج المرجوة، يُنصح بمراجعة الطبيب أو أخصائي التغذية لوضع خطة علاجية مناسبة، وقد يتطلب الأمر أدوية داعمة لتحسين حساسية الأنسولين.

مقاومة الأنسولين الأنسولين السكر البنكرياس هرمون الأنسولين الجلوكوز

