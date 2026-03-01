قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: توقعات باختيار مرشد أعلى جديد خلال يومين

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنه بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ربما في غضون يوم أو يومين تشهدون اختيار مرشد أعلى جديد.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بياناً يعرب فيه عن تعازيه في اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، قائلاً: "بقلبٍ يملؤه الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي في وفاة قائدنا الحكيم. لقد ترك وراءه إرثاً خالداً من الشرف والحكمة والاستقرار. وسيبقى نهجه الثابت حياً وملهماً".

وفي نبأ عاجل أعلن التليفزيون الإيراني استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقاً لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

أفاد  المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: شهادة المرشد علي خامنئي ستکون منطلقا لانتفاضة عظيمة ضد طغاة العالم.

أعلنت  الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

أكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية  .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.

عباس عراقجي علي خامنئي اغتيال المرشد الأعلى اغتيال خامنئي إيران

