قفزة قي أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الاحد في جميع البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاع قوي في بداية التعامل.

وكانت قد ارتفع سعر الدولار في البنوك في الساعات الاولى من تعاملات اليوم بمتوسط 78 قرش دفعه واحدة، متأثر بالضربات الامريكية والايرانية

والاسبوع الماضي صعد سعر صرف الدولار بنحو 100 قرشا لتقترب الارتفاعات إلى جنيهين.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 1 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية .

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك نكست

48.94 جنيه للبيع

48.84 جنيه للشراء

سعر الدولار في التنمية الصناعية

48.90 جنيه للبيع

48.80 جنيه للشراء

سعر الدولار في ميد بنك

48.90 جنيه للبيع

48.80 جنيه للشراء

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي

48.90 جنيه للبيع

48.80 جنيه للشراء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

48.85 جنيه للبيع

48.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

48.81 جنيه للبيع

48.71 جنيه للشراء

سعر الدولار في كريدي أجريكول

48.80 جنيه للبيع

48.70 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك HSBC

48.78 جنيه للبيع

48.68 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

48.85 جنيه للبيع

48.75 جنيه للشراء

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

48.75 جنيه للبيع

48.65 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.70 جنيه للبيع

48.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

48.70 جنيه للبيع

48.60 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

48.70 جنيه للبيع

48.60 جنيه للشراء