تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة 2 كيلو من الهيدرو المخدر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة 2 كيلو من الهيدر المخدر قبل ترويجها على عملائهما فى منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل القضية

كان المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقي معلومات تفيد بقيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بالاتجار في مخدر «الهيدرو» بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للتأكد من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف معاونى مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيدرو وزنت نحو 2 كيلو جرام تقريبًا، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وسلاح ناري «فرد خرطوش» وطلقة من ذات العيار، وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.