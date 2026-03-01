لدعم جهود المجلس..لجنة العلاقات الخارجية بـ"القومي للمرأة" تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة ، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس ».

ناقش الاجتماع استعدادات اللجنة للمشاركة في احتفالات يوم المرأة العالمي الذى يوافق 8 مارس من كل عام ، ويوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس ، وذلك بالتعاون مع ميناء القاهرة الجوي والشركة القابضة لمصر للطيران، في إطار دعم جهود المجلس لإبراز إنجازات المرأة المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

كما تم مناقشة التنسيق لتنظيم إفطار رمضاني بالتعاون مع مؤسسة «أولادنا»، يتضمن تكريم مقدمات الرعاية لأبناء المؤسسة من ذوي الهمم، تقديرًا لدورهن الإنساني وجهودهن في دعم ورعاية الأبناء.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز دور المجلس القومي للمرأة على المستويين الإقليمي والدولي ودعم قضايا المرأة في مختلف المحافل.