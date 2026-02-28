قومى المرأة بأسوان يواصل توزيع 700 وجبة غذائية بقرى حجازة والعتمور بكوم أمبو

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف أساليب التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة الجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم وذلك ضمن فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة تم توزيع عدد 700 وجبة غذائية للأسر بقرى حجازة والعتمور بمركز كوم أمبو .

يأتي ذلك استكمالاً لفعاليات مبادرة (مطبخ المصرية بإيد بناتها ) لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .