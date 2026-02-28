محافظ أسوان يتابع ميدانيا إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور

توجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى موقع الكسر لخط طرد الصرف الصحى للمتابعة الميدانية لجهود فرق الصيانة الفنية لتنفيذ أعمال الإصلاح للكسر الذى حدث أمام منطقة فيله وذلك فى وجود قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

جاء ذلك فور إبلاغه بحدوث كسر فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بمنطقة الكرور .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازى مع أعمال شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة ، ولاسيما أن التدخل السريع يهدف إلى تقليل أى آثار سلبية على المواطنين .

جهود إصلاح

ووجه محافظ أسوان إلى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية إحتياجات المواطنين فى منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الإنتهاء الكامل من أعمال الإصلاح ، مع سرعة الإتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لذلك .

وفى نفس السياق يعتذر المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى المناطق الممتدة من الكرور وحتى حى الرضوانية من إنقطاع مياه الشرب حتى تتمكن فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح التى ستتم خلال فترة وجيزة ، على أن يعقب ذلك إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكل منتظم .