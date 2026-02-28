قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانيا إصلاح الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور

محمد عبد الفتاح

توجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى موقع الكسر لخط طرد الصرف الصحى للمتابعة الميدانية لجهود فرق الصيانة الفنية لتنفيذ أعمال الإصلاح للكسر الذى حدث أمام منطقة فيله وذلك فى وجود قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

جاء ذلك فور إبلاغه بحدوث كسر فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بمنطقة الكرور .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازى مع أعمال شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة ، ولاسيما أن التدخل السريع يهدف إلى تقليل أى آثار سلبية على المواطنين .

جهود إصلاح

ووجه محافظ أسوان إلى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية إحتياجات المواطنين فى منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الإنتهاء الكامل من أعمال الإصلاح ، مع سرعة الإتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لذلك .

وفى نفس السياق يعتذر المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى المناطق الممتدة من الكرور وحتى حى الرضوانية من إنقطاع مياه الشرب حتى تتمكن فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح التى ستتم خلال فترة وجيزة ، على أن يعقب ذلك إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكل منتظم .

