خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
أخبار العالم

اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان

ناصر السيد

ذكر مسؤول إسرائيلي أن الضربات التي شنتها إسرائيل صباح اليوم في إيران استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بيزشكيان.

وأضاف المسؤول أن الضربات استهدفت أيضاً قادة عسكريين وهيئات رفيعة أخرى في النظام، موضحا أن نتائج الضربات غير واضحة حتى الآن، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بزشكيان يتمتع بصحة جيدة.

وبعد دقائق، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن إسرائيل ترى أن الضربات على إيران حتى الآن حققت "نجاحاً كبيراً" في هدفها المتمثل في القضاء على القيادة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري، أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت رداً على غارات أمريكية وإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن الحرس الثوري، بأن إيران استهدفت بصواريخها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذيرًا عاجلًا" للإيرانيين الموجودين بالقرب من البنية التحتية العسكرية في إيران.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة الفارسية : "تحذير عاجل لكل من هو داخل أو بالقرب من منشآت تابعة للصناعات العسكرية الإيرانية والبنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء إيران"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

اغتيال قادة النظام الضربات الإسرائيلية قتل المرشد الإيراني بزشكيان المرشد الإيراني علي خامنئي

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

الاهلي

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

سيف زاهر

الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

ميني فوتبول

انطلاق بطولة دوري النخبة للميني فوتبول للاعبين من 40 إلى 65 عامًا احتفالاً بعاشر رمضان

طلائع الجيش

صراع حاسم بين طلائع الجيش وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

طائرة الأهلي

جدول مواجهات اليوم قبل نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

