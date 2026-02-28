رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات المواد البترولية وانتظام الامدادات

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الاحتياطيات من المواد البترولية وانتظام تأمين الامدادات في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع انتظام تأمين الامدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الاستخدامات، وبخاصة القطاعات الانتاجية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إجراءات لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الاستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع.

ولفت المهندس كريم بدوي إلى أنه زار اليوم مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وانتظام ضخها إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والاطمئنان إلى جاهزية منظومة العمل لتنفيذ السيناريوهات الاستباقية التي تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع أية مستجدات.