إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق، مؤكداً أن إيران "ستستخدم كافة قدراتها الأمنية والعسكرية للدفاع عن الشعب الإيراني استناداً إلى حقه في الدفاع عن النفس".

وطالب دول المنطقة بعدم المشاركة في "أي عمل عدواني" ضد أي دولة أخرى، مشيرا إلى "مسؤولية جميع دول المنطقة في منع الولايات المتحدة وإسرائيل من استغلال منشآتها وأراضيها لتنفيذ أعمال ضد إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي بنجاح للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق بالدولة.

فيما اعلنت وكالة رويترز بتصاعد عمود دخان قبالة سواحل أبوظبي.

وأضافت رويترز ان الإمارات أعلنت اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية.

وأردفت وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية اعترضت بنجاح موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية دون وقوع أي أضرار.

كما قالت وكالة الأنباء البحرينية أن القوات المسلحة البحرينية تصدت لهجوم صاروخي من إيران.