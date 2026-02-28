قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
فارق ضخم ... بيراميدز يتفوق علي الزمالك في القيمة التسويقية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026
فى حادث مأساوي.. وفاة فنان تركي شهير بعد سقوط شجره عليه
أخبار العالم

إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق، مؤكداً أن إيران "ستستخدم كافة قدراتها الأمنية والعسكرية للدفاع عن الشعب الإيراني استناداً إلى حقه في الدفاع عن النفس". 

وطالب دول المنطقة بعدم المشاركة في "أي عمل عدواني" ضد أي دولة أخرى، مشيرا إلى "مسؤولية جميع دول المنطقة في منع الولايات المتحدة وإسرائيل من استغلال منشآتها وأراضيها لتنفيذ أعمال ضد إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي بنجاح للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق بالدولة.

فيما اعلنت وكالة رويترز بتصاعد عمود دخان قبالة سواحل أبوظبي.

وأضافت رويترز ان الإمارات أعلنت اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية.

وأردفت وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية اعترضت بنجاح موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية دون وقوع أي أضرار.

كما قالت وكالة الأنباء البحرينية أن القوات المسلحة البحرينية تصدت لهجوم صاروخي من إيران.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

سلوت

سلوت يرد بغضب: 450 مليون إسترليني أنفقت بشكل صحيح على صفقات ليفربول

الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ متكامله بحمام السباحة الأوليمبي

الزمالك

كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

