الشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي لبحث التطورات الإقليمية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بحثا خلاله التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وأعرب ولي عهد السعودية عن استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

من جانبه عبر رئيس الدولة عن شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات.

وحذر كل منهما من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات..مشددين على أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها.

ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها