واشنطن تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

دعت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها المتواجدين في لبنان إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وكتبت السفارة في بيان نشر عبر موقعها الرسمي ومنصاتها الرقمية إن "الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة البلاد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجمات على قواعد ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لن تتوقف.

وفي وق سابق، صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوسائل إعلام عربية قائلاً: "إن ردنا على العدوان المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل مستمر، ولا يوجد حد زمني محدد له. خياراتنا للرد واسعة ومتنوعة، وقد تطول الحرب".

وأضاف: "لن تتحقق أحلام إسرائيل، ولن يمر أي هجوم على قادتنا السياسيين دون رد، وجميع الأهداف السياسية الآن ضمن نطاق ردنا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال وقيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنه رصد وابلا صاروخيا جديدا من إيران، و من المتوقع تلقي تنبيهات في المناطق التالية خلال الدقائق القادمة: لخيش، يهودا، سهل يهودا، شارون، دان، اليركون، السهل، السامرة، البقاع، والقدس.

إسرائيل تفعل أجهزة الإنذار للتحذير من الصواريخ:

وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بما في ذلك كتلة دان، والسهل الساحلي، والقدس، وشارون، والضفة الغربية.