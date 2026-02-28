رئيس الاتحاد السكندري: دعمت زعيم الثغر بمبالغ فلكية..وهدفى إنهاء فرع سموحة

أكد محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري أن دعم ناديه بمبالغ فلكية لايحب الحديث عن تفاصيلها لحبه وعشقه لزعيم الثغر.

وقال محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :" الفكر وحده لايكفى في الإدارة الرياضية ، كان لازم ضخ مبالغ كبيرة لدعم الاتحاد السكندري خاصة في قطاع الكرة ، ودعمت النادى بأرقام فلكية مش حابب أذكر كم أنا عاشق للاتحاد السكندري"

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري :"في رجال أعمال الشهر دا عرضوا دعم الاتحاد السكندري ورفضوا ذكر أسمائهم ولازم أشكرهم بس مش هنقدر نكمل بالمساعدات لازم يكون في موارد للنادى"

وتابع:" شغالين على إنهاء فرع نادى الاتحاد في سموحة ، بنحاول نكمل الإنشاءات والمول لخلق مجتمع رياضى لتوفير عضويات و ضخ مبالغ للاتحاد كموارد للنادى".