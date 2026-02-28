الخارجية: خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج تشكيل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لتلقي أي استفسارات من الجاليات المصرية في المنطقة، وتم تفعيل خط اتصال "واتس اب" لتلقي اي استفسارات تتعلق بأوضاع وسلامة الجاليات المصرية. وبيان رقم الاتصال هو: 00201226858000

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج أن خلية العمل علي تواصل على مدار الساعة مع البعثات المصرية في المنطقة لتقديم كافة سبل الدعم الي المواطنين، و قامت بتوجيه البعثات المصرية بإعادة نشر وتفعيل بيانات الخطوط الساخنة في البعثات للرد علي استفسارات المواطنين.

وناشدت وزارة الخارجية الجاليات المصرية في المنطقة مراعاة الحذر واتباع ارشادات وتعليمات السلطات في دول المنطقة ذات الصلة بالسلامة والأمن.