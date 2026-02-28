جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أوسع هجوم جوي في تاريخ سلاحه الجوي، بمشاركة نحو 200 طائرة مقاتلة استهدفت منظومة الصواريخ وأنظمة الدفاع التابعة لإيران في غرب ووسط البلاد.

ووفق بيان عسكري، انطلقت العملية منذ ساعات الصباح، بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو، حيث نُفذت غارات مكثفة على البنية التحتية الصاروخية ومواقع الدفاع الجوي الإيرانية.



وأوضح البيان أن التشكيل الجوي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الطائرات المشاركة أسقطت مئات الذخائر على ما يقارب 500 هدف داخل الأراضي الإيرانية.



ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن حجم الخسائر أو طبيعة المواقع المستهدفة.