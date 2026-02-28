سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة

أكد المطرب سمسم شهاب أن نقابة المهن الموسيقية تمثل خط الدفاع الأول عن الفن والأجيال القادمة، مشددًا على أن دورها يجب أن يظل قائمًا على حماية الذوق العام وعدم السماح بما يسيء إلى صورة الغناء المصري.

وأشار خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هناك خطوات إيجابية تحققت داخل النقابة مؤخرًا، وعلى رأسها قرار رفع معاشات الموسيقيين إلى ثلاثة أضعاف، وهو القرار الذي لاقى استحسانه بشكل كبير، معتبرًا أنه خطوة مهمة تُحسب لمجلس النقابة، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه ما زال ينتظر المزيد من القرارات الداعمة لأبناء المهنة، لأن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى تطوير.

وفيما يتعلق بمؤدي المهرجانات، أوضح سمسم شهاب أن اختيار الصوت وحده لا يكفي للحكم على المطرب، فالموهبة عنصر أساسي، لكن هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتأهيل الثقافي والفني للمطربين، خاصة من يمثلون مصر خارج حدودها.

وكشف أنه سبق وطرح على النقيب الأسبق هاني شاكر فكرة إخضاع المطربين، الذين يحيون حفلات خارج مصر، لدورات تثقيفية تؤهلهم لتمثيل بلدهم بالشكل اللائق، باعتبارهم سفراء للفن المصري.

وأكد أنه لا يصح أن يظهر مطرب خارج البلاد بصورة تسيء إلى سمعة مصر الفنية، مقترحًا أنه في حال عدم توافر الحد الأدنى من التأهيل، يمكن أن يرافقه ممثل عن النقابة على نفقته الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير، حفاظًا على صورة الفن المصري، خاصة بعد ما شهدته الساحة من تجاوزات وصفها بـ«المهازل والهرتلة».