يتزايد اهتمام ملايين المواطنين بمتابعة أوجه الدعم الحكومي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويأتي في مقدمة ذلك البحث عن كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه وآليات الحصول عليها خلال شهر رمضان وعيد الفطر 2026.

أتاحت الدولة إمكانية الاستعلام عن منحة التموين باستخدام الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية، وتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد في حال عدم التسجيل مسبقا، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين، وإدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تظهر بيانات البطاقة التموينية كاملة، متضمنة حالة استحقاق الدعم وعدد المستفيدين المقيدين على البطاقة، وما إذا كانت مدرجة ضمن الفئات المستحقة للمنحة، بما يتيح للمواطن متابعة موقفه بشكل فوري ودقيق.

طرق أخرى لمعرفة الاستحقاق

تقوم وزارة التموين بإرسال رسائل نصية إلى بعض المواطنين لإخطارهم باستحقاق الدعم، إلا أن عدم وصول الرسالة لا يعد مؤشرا على عدم الاستحقاق، إذ قد تكون البطاقة غير مدرجة ضمن المرحلة الحالية للصرف أو توجد أسباب تقنية تتعلق بشبكات الاتصالات.

كما يمكن التأكد من الاستحقاق من خلال ظهور إشعار على بون صرف الخبز المدعم عند استخدام البطاقة التموينية، أو التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التحقق من إدراج البطاقة ضمن المستفيدين، لصرف قيمة المنحة في صورة سلع تموينية.

أماكن صرف منحة التموين في رمضان 2026

توفر الحكومة إمكانية صرف منحة التموين خلال رمضان 2026 عبر منافذ صرف السلع التموينية، ومنافذ مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منافذ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم في مختلف المحافظات.

السلع المتاحة ضمن الدعم الإضافي

تتضمن قيمة الدعم الإضافي على البطاقة التموينية سلعا أساسية، من بينها السكر والأرز والزيت والمكرونة، إلى جانب سلع غذائية أخرى، ويحق للمواطن اختيار احتياجات أسرته وفقا لقيمة الدعم المقررة وعدد الأفراد المسجلين على البطاقة.

عدم وصول الرسالة لا يعني رفض الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن صرف منحة التموين 2026 يتم تلقائيا للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مستندات جديدة، موضحة أن الرسائل النصية ليست الوسيلة الوحيدة لمعرفة الاستحقاق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم تلقي رسالة على الهاتف المحمول لا يعني رفض الدعم، إذ قد يرجع ذلك إلى تحديثات في النظام أو مشكلات فنية، ويظل المعيار الحاسم هو ظهور بيانات الاستحقاق على النظام المركزي، سواء عبر بون صرف الخبز أو من خلال الاستعلام الإلكتروني الرسمي.