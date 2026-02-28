قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية التموين ببني سويف تواصل جهودها في مجال الرقابة وضبط الأسواق على مستوى المحافظة

مديرية التموين ببني سويف
مديرية التموين ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية العديد من الحملات التفتيشية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

تضمن التقرير الأسبوعي للمديرية، والذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.


وقد أسفرت الحملات على المخابز البلدية، عن تحرير 198 مخالفة شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، والتوقف الكلي عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف.

كما تم تحرير 59 مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، و4 محاضر لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك  ومجهولة المصدر، و2 مخالفة جنح خاصة بالتصرف في تجميع سلع ومقررات تموينية، و19 مخالفة بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، و5 مخالفات في مجال المواد البترولية، و31 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و33 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 جنح لمنشآت تجارية لإعلانها عن أوكازيون دون الحصول على تصريح.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

مرور الشرقية

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

ألفا روميو

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد