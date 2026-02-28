مديرية التموين ببني سويف تواصل جهودها في مجال الرقابة وضبط الأسواق على مستوى المحافظة

نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية العديد من الحملات التفتيشية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

تضمن التقرير الأسبوعي للمديرية، والذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.



وقد أسفرت الحملات على المخابز البلدية، عن تحرير 198 مخالفة شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، والتوقف الكلي عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف.

كما تم تحرير 59 مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، و4 محاضر لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، و2 مخالفة جنح خاصة بالتصرف في تجميع سلع ومقررات تموينية، و19 مخالفة بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، و5 مخالفات في مجال المواد البترولية، و31 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و33 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 جنح لمنشآت تجارية لإعلانها عن أوكازيون دون الحصول على تصريح.