أخبار بني سويف| افتتاح 3مساجد بـ تزمنت وبني عفان وشرق النيل.. و46 سائحا يزورون ممشى الكورنيش

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بني سويف.. رؤساء المدن يفتتحون 3مساجد بـ تزمنت وبني عفان وشرق النيل

شهد " اليوم الجمعة" افتتاح 3 مساجد " اليوم "بدائرة مركز ومدينة بني سويف وبني سويف الجديدة شرق النيل ، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وفي إطار افتتاحات المساجد خلال شهر رمضان المبارك

حيث تم افتتاح ،مسجد" الهادي"بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل " إنشاء جديد بالجهود الذاتية " ، على مساحة 800 متراً مربعاً ، وذلك بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف والدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، و يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب

تموين بني سويف يواصل جهوده الرقابية لضبط الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة والداخلية، العديد من الحملات التفتيشية ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

تضمن تقرير جهود مديرية التموين، والذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال يناير 2026، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

46 سائحا يزورون ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية بين القاهرة وأسوان

تواصل محافظة بني سويف استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف،وإشراف من الإدارة العامة للسياحة ولجنة إدارة الكورنيش بديوان عام المحافظة

حيث استقبلت بني سويف خلال الأسبوع الحالي، فوجين متعددي الجنسيات قوامهما 46 سائحا من دول ( إنجلترا ، النرويج، الدنمارك ، ألمانيا ، سويسرا )،وذلك ضمن رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان،وكان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش ، لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.