كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران

دعت الحكومة الكندية المواطنين الكنديين إلى ضرورة تجنب السفر إلى إيران تماما نظرا لمخاطر الاضطرابات والتوترات في المنطقة.



وقالت الحكومة الكندية في بيان مقتضب لها: ننصح مواطنينا الموجودين حاليا في إيران بمغادرتها الآن إن أمكن.

وفي وقت لاحق ؛ بدأت دول العالم في مطالبة رعاياها بمغادرة إيران، إلى جانب إصدار تحذيرات من السفر إلى طهران، في ظل أحداث متسارعة ووسط مخاوف من توجيه أي ضربة عسكرية للدولة الآسيوية من الولايات المتحدة التي حشدت قوة ضاربة في الشرق الأوسط تحسباً لهذا الاحتمال.



وتشمل قائمة الدول التي طالبت رعاياها بمغادرة إيران كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وصربيا، وبولندا، والهند، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، وقبرص، وسنغافورة، والسويد، وفنلندا، والصين.

في نفس السياق، أشارت بيانات مطار إسطنبول إلى إلغاء 3 رحلات جوية من إسطنبول إلى طهران، أيضاً حثت وزارة الخارجية الإيطالية ⁠اليوم رعاياها على مغادرة إيران ونصحتهم بتوخي الحذر الشديد في أنحاء الشرق الأوسط، بسبب "استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني".