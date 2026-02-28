قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسم سمرة: يسرا مبهرة في بنات فاتن.. وأركز على المحتوى لا الاسم

باسم سمرة
باسم سمرة

قال الفنان باسم سمرة، إن الفنانة يسرا تقدم دورًا مختلفًا ومبهرًا في أحدث أعمالها، معربًا إعجابه الشديد بها على المستويين الفني والإنساني.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"،: "يسرا عاملة دور مختلف ومبهر، وأنا بحبها جدًا"، مشيرًا إلى أنها رغم كونها نجمة كبيرة، عندما خاضت أولى بطولاتها؛ جاءت ضيفة شرف، في دلالة على ثقتها في نفسها ودعمها للعمل ككل.

وقال باسم سمرة: الفيلم "جامد أوي" ويحمل اسم "بنات فاتن"، مؤكدًا أن تغيير اسم الفيلم من عدمه لا يشغله، بقوله: "مش مهم يغيروا اسم الفيلم ولا لأ، أنا ممثل بس وبركز على المحتوى".

وتحدث باسم سمرة، عن شخصيته الجريئة، مؤكدًا أن صراحته وجرأته تسببتا في خسارته لبعض الأشخاص، قائلاً: "جراءتي خسرتني ناس كتير".

وشدد على أنه لا يتراجع عن أسلوبه: "برُدّ كل الردود الجريئة".

