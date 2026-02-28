ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة العشرين

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تُعد قبل الأخيرة في الدور الأول، وسط منافسة مشتعلة على قمة الترتيب بين كبار الأندية.

وتأتي هذه الجولة بمواجهات قوية قد يكون لها تأثير مباشر على شكل الصدارة قبل ختام النصف الأول من الموسم.

مواجهات قوية في انطلاقة الجولة

تشهد مباريات اليوم السبت لقاءً مهمًا يجمع بين الأهلي ونظيره زد إف سي، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر، خاصة أن الفارق بين فرق القمة لا يتجاوز نقطة واحدة.

وفي مواجهة أخرى، يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على وادي دجلة في لقاء لا يقل أهمية، إذ يتطلع كلا الفريقين لتعزيز موقعهما داخل المربع الذهبي.

أما يوم الأحد، فتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك، في مباراة تحمل طابعًا مصيريًا، خاصة أن الفريقين يتساويان في رصيد النقاط، ما يزيد من سخونة المواجهة.

ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة 20

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد. ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متساويًا مع سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 29 نقطة، يليه البنك الأهلي، زد إف سي، سموحة ولكل منهم 25 نقطة.

كما تضم منطقة الوسط أندية مثل إنبي، الجونة، غزل المحلة والمقاولون العرب، فيما تشتد المنافسة في مراكز الهبوط بين الإسماعيلي وطلائع الجيش وحرس الحدود.

الجولة العشرون قد تعيد رسم خريطة المنافسة سواء في القمة أو القاع، ما يجعلها واحدة من أهم جولات الدور الأول هذا الموسم

1-الزمالك 37 نقطة

2-بيراميدز 37 نقطة

3-الأهلي 36 نقطة -

4-سيراميكا كليوباترا36 نقطة 5-المصرى -29نقطة

6-وادي دجلة -27نقطة

7-البنك الأهلي -٢٥ نقطة

8-زد -٢٥ نقطة

9-سموحة ٢٥ نقطة

10-بتروجيت ٢٤ نقطة

11-مودرن سبورت ٢٢ نقطة

12-إنبي ٢١ نقطة

13-الجونة ٢١ نقطة

14-غزل المحلة -١٨ نقطة

15-المقاولون العرب - ١٨ نقطة

16-الاتحاد السكندرى١٧ نقطة

17-حرس الحدود -١٧ نقطة

18-فاركو -١٤ نقطة

19-طلائع الجيش ١٣ نقطة

20-كهرباء الاسماعلية -١٣نقطة

21-الاسماعيلي -١١ نقطة