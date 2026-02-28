قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وافق على التسوية ولجأ للمحامي.. سيف زاهر يوضح أزمة الأهلي مع ريبيرو
بعد تحطم طائرة للجيش .. قرار هام من السلطات في بوليفيا
5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري
انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ
سوريا .. سماع إطلاق نار بساحة الأمويين ومصدر يكشف التفاصيل
دعاء الليلة العاشرة من رمضان لزيادة الرزق.. ردده صباحا ومساء
سعر عيار 18 اليوم 28-2-2026
قبل قطع الخدمة.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي مارس 2026
ضياء عبدالخالق يفتح النار: أين اسمي من دعاية مسلسل علي كلاي
مسلسل درش الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان
العراق يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة
فوز مثير لرجال يد الزمالك على سبورتنج في دوري المحترفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

المطربة لطيفة لـ كلم ربنا: ما كنتش متخيلة إني هغسِّل أمي.. وبعد وفاتها دخلت مصحة نفسية واتعالجت شهرين

لطيفة
لطيفة
يارا أمين

قالت المطربة التونسية لطيفة إن «وفاة والدتها كانت أصعب لحظة في حياتها؛ لأنها كانت تعتبرها توأم روحها وكل حاجة في الدنيا»، موضحة أنها «تولت غُسل والدتها بعد وفاتها، إن الله منحها قوة غير طبيعية لكي تتمالك نفسها، وتنفذ وصيتها، إنها تُدفن جنب والدها في تونس».

وأضافت لطيفة، خلال حوارها في برنامج «كلم ربنا» على «إذاعة 9090» مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير مركز أخبار اليوم للدراسات الاستراتيجية: «أنا كلمت ربنا عند وفاة أبي وأنا صغيرة، كان عندي 13 سنة، لأنني اتربيت من طفولتي على إني أكلم ربنا، وأمي رحمها الله ربّتني على ده، وقالت لي: مالكيش دعوة بأي حاجة في الدنيا، خليكي مع ربنا بس، وقتها قولت له: يا رب، ما تضيَّعناش، وأمي بقت المسئولة عننا كلنا بعد وفاة أبي».  

وفاة والدة لطيفة

وأشارت لطيفة إلى إن والدتها «كانت ست بيت بسيطة لا تقرأ ولا تكتب، لكنها علمت أولادها الثمانية القراءة والكتابة والنجاح، لحد ما بقوا من الأوائل في المدارس والجامعات»،  موضحة إنها فقدت والدها وأربعة من إخوتها، لكن فراق والدتها كان الأصعب، لأنها «شعرت إنها ضايعة وحاولت تتمالك نفسها، فقامت بأمور ما كانتش تتخيل إنها تعملها، زي غسل والدتها بعد وفاتها».

وأضافت: إنها كانت بجوار والدتها طول أيامها الأخيرة، وقد كانت تدعو لها حتى وهي نائمة، مؤكدة أن الله منحها قوة غير متوقعة لتتحمل هذه اللحظة.  

وتابعت لطيفة: «شعرت إني ضايعة، وكان الأمر صعب جدًا عليّ، لكن حاولت أتماسك، لأني ما كنتش مستوعبة إني مش هشوفها تاني أو أحتضنها، ربنا ساندني وأعطاني قوة غير متوقعة، خاصة إني كنت بجوارها طول أيامها الأخيرة، وهي كانت تدعي لي حتى وهي في المستشفى».

واستطردت: «بعد وفاتها سافرنا تونس ودفناها جنب أبي زي ما أوصت، وبعدها رجعنا القاهرة وأقمنا عزاء تاني، وفي اليوم اللي بعده مباشرة توجهت مع إخوتي لأداء العمرة، لأني ما لقيتش مكان ألجأ له غير بيت ربنا».  

وأضافت: «في نفس الليلة وقعت فجأة وفقدت الوعي، وأصبت بضربة قوية في راسي، لكن ربنا حفظني، عملت فحوصات والأطباء أكدوا إني بخير رغم حالتي السيئة، ومع ذلك قالوا مفيش سفر، جلست شهرين أتعالج نفسيا من الصدمة، ورحت مصحة نفسية، وهناك بقيت أقوى نفسيًا، كنت دايمًا بخاف أموت قبل أمي، لأنها كانت حياتي كلها، وبعد وفاتها أختي كمان أصيبت بأعراض جسدية من الحزن».  

وقالت لطيفة: «بعد وفاة أمي كنت بكلم ربنا وأطلب أشوفها يوميًا، وفعلاً ربنا منحني رؤى ليها في المنام، شفتها قاعدة على مكان مرتفع وتحت رجليها ماء كتير، وبعدين طلعت درجات إضافية وقعدت فوق، فاطمأننت إنها في مكان عظيم، كنت دايمًا أحلم بيها، وفي مرة وأنا بصلي شفتها قامت من السجادة وحضنتني، فشعرت براحة كبيرة».  

وأضافت: «أنا مش بس بكلم ربنا، أنا بعيش معاه في كل تفاصيل حياتي، وأتعامل بروح الإيمان في كل شيء، مفيش أمر صعب إلا وأقول: يا رب، لو فيه خير خليني أكمل، ولو فيه شر فأنا مش عايزه، يا بخت اللي علاقته قوية بربنا ونيته صافية ويعيش حياة نقية ويعمل الخير».  

ولفتت بقولها: «أنا ما أنجبتش، لكن أمي كانت كل حاجة في حياتي، هي أمي وابنتي وقدوتي، وكنت أشعر بالذنب كل ما أسافر بعيد عنها، فأكلمها يوميًا بالفيديو وأرجع بسرعة علشان أبقى جنبها، ما حزنتش لأني ما أنجبتش، لأني استعوضت ده بأمي، وربنا أعطاني نعم كتير ما كنتش أتخيلها يومًا».

واختتمت: «لو اتكلمت من هنا لآخر نفس في حياتي عن ربنا، لن يكفيني، ولو في نفس في الحياة فهو بفضل ربنا، لو في نجاح، لو في صحة، لو في صلاة، لو في دعاء، أي شيء في الحياة فهو أولًا وآخرًا من ربنا، أنا بتكلم مع ربنا في كل الحالات، يوميًا وكل شيء أفعله في حياتي أتكلم فيه مع ربنا فقط، لا يوجد إنسان له قيمة عندي مثل قيمة ربنا، ولا بشر أيًّا كان، كبير أو صغير، أيًّا ما يكون، لأن عندي ربنا فقط».

