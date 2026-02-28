الأندية تستغل الجماهير.. سيف زاهر يوضح أزمة تذاكر الأهلي وزد بالدورى

أكد الإعلامي سيف زاهر خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أن مباراة الأهلي وزد تحظى باهتمام كبير قبل انطلاقها، مشيرًا إلى حجم الرسائل والاستفسارات التي تلقاها بشأن موقف نادي زد من اللقاء المرتقب.

المباراة للأهلي قبل أن تكون لـ زد

أوضح سيف زاهر أن مواجهة الغد هي في المقام الأول مباراة تخص النادي الأهلي، مؤكدًا أن التركيز الجماهيري والإعلامي ينصب على الفريق الأحمر. وأضاف أن نادي زد تلقى عددًا محدودًا من الدعوات، لكنه سيصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه استعداده لمنح الأهلي أي تذاكر إضافية يحتاجها، خاصة في المقصورة الأمامية، دعمًا للحضور الجماهيري.

دعم الأندية الجماهيرية

وشدد زاهر على أن شعار نادي زد واضح وصريح، ويتمثل في منح أي تذاكر متاحة أمام الأندية الجماهيرية لتلك الأندية، إيمانًا بدور الجمهور في إنجاح المشهد الكروي. وأشار إلى أن الفارق العددي، سواء كان الحضور 250 أو 300 مشجع، ليس هو الأهم، بل القيمة المعنوية لوجود الجماهير في المدرجات، لأنهم أصل اللعبة وروحها الحقيقية.

رسالة إلى الأندية غير الجماهيرية

ووجه زاهر رسالة مباشرة إلى بعض الأندية التي ترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، ما يحرم الجماهير من حضور المباريات، رغم أن المشجعين يحرصون دائمًا على دعم فرقهم. كما لفت إلى ظاهرة حصول بعض الجماهير على دعوات لمباريات أندية أخرى، ثم الحضور بقمصان فرقهم الأصلية لتشجيعها، متسائلًا: لماذا يتم تعقيد الأمور على الجماهير بدلًا من تسهيل حضورهم؟

الجمهور هو المشهد الأجمل

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير تضيف حماسًا وقيمة فنية ومعنوية لكل المباريات، وأن مشاهد المدرجات الممتلئة تمنح الكرة طابعها الحقيقي.

وأكد أن احترام الجمهور وتقدير دوره هو الطريق الأمثل لصناعة صورة كروية تليق بالكرة المصرية، حيث يظل المشجع هو العنصر الأهم في اللعبة