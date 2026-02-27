مشيدا بلقاء الرئيس بقادة الجيش .. قيادي بحماة الوطن: انتصار أكتوبر سيظل أيقونة للعزة

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل محفورة في وجدان الأمة المصرية والعربية كأعظم ملحمة عسكرية في العصر الحديث، تجلت فيها معاني الإيمان والصمود والتخطيط العلمي الدقيق، مشيراً إلى أن هذا الانتصار لم يكن مجرد استرداد للأرض، بل كان استرداداً للكرامة الوطنية وصياغة جديدة لتاريخ المنطقة.

وصرح "صالح" في بيان له اليوم، أن روح العاشر من رمضان هي الوقود الذي يستمد منه المصريون القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، قائلاً: إن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة في عام 1973 هو ذاته النموذج الذي نعيشه الآن في معركة البناء والتنمية وتثبيت أركان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لقاء الرئيس بقادة القوات المسلحة: رسائل طمأنة

وتعليقاً على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقادة القوات المسلحة عقب أداء صلاة الجمعة بمناسبة هذه الذكرى، أوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن هذا اللقاء يحمل دلالات استراتيجية هامة، أبرزها: اليقظة التامة والتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية تظل دائماً على أعلى درجات الجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، وكذلك الوفاء للشهداء حيث تجديد العهد مع أرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم لتبقى راية الوطن خفاقة، وكذلك وحدة الصف من حيث إبراز التقدير العميق من القيادة السياسية للدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في حماية مقدرات الدولة ودعم جهود التنمية الشاملة.

حماة الوطن.. خلف القيادة السياسية

واختتم محمد مجدي صالح تصريحاته بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة، وضباط وجنود الجيش المصري البواسل، والشعب المصري العظيم، مؤكداً أن حزب حماة الوطن يجدد العهد بالوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لمواصلة مسيرة العبور الجديد نحو "الجمهورية الجديدة".