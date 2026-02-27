قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
أصل الحكاية

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

منحة التموين
منحة التموين
أحمد أيمن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم صرف منحة رمضان الاستثنائية بقيمة 400 جنيه للمستحقين على البطاقات التموينية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم وضمان انسيابية عمليات الصرف خلال الفترة المقبلة.

 وأكد وزير التموين خلال اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ آليات صرف المنحة، أن الوزارة تتابع المنظومة بشكل لحظي عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام الصرف في جميع المحافظات دون أي تأخير أو معوقات.

وشدد الوزير على ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية لدى مختلف منافذ الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة دون نقص في أي صنف.

قرار جديد بشأن منحة رمضان 

وفي خطوة لتخفيف الزحام وتسهيل الخدمة، تقرر مد ساعات عمل صرف التموين ثلاث ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتستمر من التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، ما يمنح المواطنين وقتًا أطول لصرف مستحقاتهم.

وأتاحت الوزارة إمكانية صرف قيمة المنحة على دفعات تصل إلى أربع مرات خلال الشهر نفسه، بدلاً من إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة، بما يتيح للأسر توزيع مشترياتها وفق احتياجاتها الفعلية.

من ناحية أخرى، تقرر رفع نسبة الاستعاضة للتجار إلى 50% بدلاً من 30% اعتبارًا من أبريل المقبل، وهو ما يساعد المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل مستمر وتجنب حدوث نقص نتيجة زيادة الإقبال خلال موسم رمضان.

ووجّه الوزير بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المرتبطة بالمنحة مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بشكل منتظم وفق معدلات الصرف، لضمان استقرار الإمدادات في الأسواق.

وأكد أهمية انتظام عمل منظومة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، مع الاستعداد للتدخل الفني الفوري حال ظهور أي مشكلات تقنية قد تعيق حصول المواطنين على مستحقاتهم.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام المنافذ بالأسعار الرسمية وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها بحسم.

قائمة السلع على بطاقة التموين

وحسب الضوابط المعلنة، يمكن للمواطن اختيار السلع من القائمة المعتمدة بحد أقصى شهري يشمل 4 كيلوجرامات سكر و3 زجاجات زيت و6 عبوات مكرونة و3 كيلوجرامات أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من نفس القائمة.

ومن المقرر استمرار صرف منحة مارس طوال الشهر، بينما يتم صرف منحة أبريل على مدار الشهر أيضًا، ضمن خطة الوزارة لتخفيف الضغط على المنافذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر.

وتضم منظومة التموين لهذا الشهر 33 سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر وتشمل القائمة:

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيه

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيه

المكرونة 800 جم – 17 جنيها

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيها

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيهات

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيها

مربى 350 جم – 16 جنيها

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيهات

مواد غذائية تكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيهات

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيهات

الخل 900 مل – 6 جنيهات

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيها

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيها

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيهات

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيهات

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

التموين منحة رمضان منحة رمضان 2026 منحة التموين صرف منحة رمضان سلع منحة رمضان

