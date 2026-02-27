لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي

سخر طارق السيد نجم الزمالك السابق من ازمة النادي الأهلي مع المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي صدر لصالحه حكم من جانب "كاس" بمبلغ 588 ألف دولار بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقده بعد رحيله عن الفريق.

وكتب طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق السابق عبر حسابه علي فيسبوك "لا تعايرني ولا أعايرك .."فيفا" طايلني وطايلك".

الأهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح ريبيرو

أعلن النادي الأهلي، التقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق ‏للفريق.

قال الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في بيان عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن النادي سوف يتقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق ‏للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص ‏عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف أن هذه الخطوة سوف يتم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على ‏الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني.

وأكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، أن ‏الحكم ليس نهائيًا وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن وفقا للإجراءات المتبعة في هذا ‏الشأن.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في شهر أغسطس الماضي، بعدما قضى ما يقرب من 96 يومًا فقط مع الفريق، حيث جاء قرار رحيله عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وتقدم ريبيرو بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب عدم تلقيه مستحقاته بعد رحيله عن قيادة الفريق الأحمر.