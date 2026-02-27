قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي

ريبيرو
ريبيرو
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

سخر طارق السيد نجم الزمالك السابق من ازمة النادي الأهلي مع المدرب السابق خوسيه ريبيرو، الذي صدر لصالحه حكم من جانب "كاس" بمبلغ 588 ألف دولار بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقده بعد رحيله عن الفريق.

وكتب طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق السابق عبر حسابه علي فيسبوك "لا تعايرني ولا أعايرك .."فيفا" طايلني وطايلك".

 

الأهلي يطعن على الحكم الصادر لصالح ريبيرو

أعلن النادي الأهلي، التقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق ‏للفريق.

قال الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم في بيان عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن النادي سوف يتقدم بطعن ‏أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين ‏بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق ‏للفريق الأول لكرة القدم "تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص ‏عليه في العقد 3 شهور".

وأضاف أن هذه الخطوة سوف يتم الانتهاء منها بعد 3 أسابيع على ‏الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني.

وأكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، أن ‏الحكم ليس نهائيًا وهناك درجات تقاضي أخرى، وسيتم الطعن وفقا للإجراءات المتبعة في هذا ‏الشأن.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في شهر أغسطس الماضي، بعدما قضى ما يقرب من 96 يومًا فقط مع الفريق، حيث جاء قرار رحيله عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وتقدم ريبيرو بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب عدم تلقيه مستحقاته بعد رحيله عن قيادة الفريق الأحمر.

الاهلي الزمالك طارق السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

ترخيص سلاح ناري

عايز ترخص سلاح ناري؟.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يقفز.. أسعار الذهب الآن في مصر

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد