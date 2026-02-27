قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السلام في أيدينا.. وزير الخارجية العماني يكشف تفاصيل مباحثاته مع نائب ترامب بشأن إيران

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي
ناصر السيد

كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الجمعة عن تفاصيل مباحثاته في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حول الأزمة في إيران.

وقال وزير الخارجية العُماني، إنه التقى بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وأطلعه على تفاصيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. 

وأضاف في منشور له على منصة "إكس": "إنني ممتن لمشاركتهم، وأتطلع إلى تحقيق تقدم إضافي وحاسم في الأيام المقبلة.. السلام بات في متناول أيدينا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل مغادرته على متن طائرة متجهة إلى تكساس: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. لست راضياً عنهم، لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات اليوم الجمعة. أريد التوصل إلى اتفاق معهم".

وعند سؤاله عن استخدام القوة العسكرية، أجاب ترامب: "لدينا أعظم جيش في العالم وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضرورياً"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

