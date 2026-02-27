محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، عن جانب إنساني في حديثه عن الذكريات الصعبة من حياته، مؤكدًا أن هناك مواقف في الحياة يتمنى ألا يمر بها الإنسان أبدًا، قائلًا: “في حاجات بتمنى أموت قبل ما تحصل”.

وأوضح، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحياة مليئة بالتجارب، منها ما نتمنى أن يتكرر، ومنها ما يحمل من الألم ما يجعل الإنسان يدعو الله ألا يعيشه مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يفضل تجاوز اللحظات الصعبة دون الخوض في تفاصيلها أو ذكر أسماء أشخاص؛ حرصًا على عدم إثارة أي حساسيات.

وأكد عصام أنه يتعامل مع أي مواقف سلبية من خلال «تجاهلها»، قائلاً: «محدش يقدر يزعلني.. وبكبَّر دماغي».