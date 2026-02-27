تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن مفاجأة مدوية تتعلق بحجم مديونية النادي، مؤكدًا وجود محاولات للضغط على الإدارة الحالية من خلال توجيه اتهامات مستمرة .

ممدوح عباس

وكتب عباس، عبر حسابه الشخصي على منصة"X": "كل ما يشاع عن ان نادي الزمالك كان مدينا ب ١,١ مليار جنيه مصري عند استلام مجلس الادارة الحالي رئاسة نادي الزمالك، فهذا باطل تماما في حقيقة الأمر أن هذ الرقم مغلوط.

واضاف"أن المديونية وصلت في تاريخ استلام النادي الى ٢مليار و ٩٥٠ مليون جنيه مصري طبقا لتقرير مراقب حسابات نادي الزمالك و الذي اعتمدته الأجهزة الرقابية المعنية"

واضاف: “انا لا أدين و لا أبرّيء احداً فهذا ليس بقراري، و لكن أرجو الفصل في هذا الموضوع بأسرع ما يمكن حتى يتم التبرئة او الادانة و أزيد من الشعر بيت ، وحتى تعود أرض أكتوبر التي يتمسك بها ملايين الزملكاوية متطلعين الى قرار منصف و عادل من قمة الهرم السياسي في مصر”