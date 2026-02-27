قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الاتحاد يفوز على الخليج 1-0 في الدوري السعودي

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

فاز فريق الاتحاد على فريق الخليج بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد دانيلو بيريرا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 42 ليحتل المركز الخامس بترتيب جدول دوري روشن السعودي، بينما توقف رصيد الخليج عند النقطة 27 ليحتل المركز الـ11.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث يعيش “العميد” حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة كونسيساو، ويطمح إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.

تشكيل الاتحاد ضد الخليج

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، ماريو ميتاي.

خط الوسط: محمدو دومبيا، فابينيو، روجر فيرنانديز.

خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، ستيفين بيرجوين.

تشكيل الخليج

حراسة المرمى: موريس

خط الدفاع: الجيزاني - الحافظ - عسيري - خبراني

خط الدفاع: فيرنانديز - كنبه - كوربيليس - ريبوتشو

خط الدفاع: ماسوراس - آل جمعان

البدلاء: علي عايش السالم - حسين العيسي - ثامر فتحي الخيبري - بندر المطيري - رائد الشنقيطي - عبدالله تركي أل زين الدين - محمد الغانم - منصور حمزي - بدر منشي.

الاتحاد الخليج دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن

