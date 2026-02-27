الاتحاد يفوز على الخليج 1-0 في الدوري السعودي

فاز فريق الاتحاد على فريق الخليج بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد دانيلو بيريرا في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده للنقطة 42 ليحتل المركز الخامس بترتيب جدول دوري روشن السعودي، بينما توقف رصيد الخليج عند النقطة 27 ليحتل المركز الـ11.

تشكيل الاتحاد ضد الخليج

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، أحمد شراحيلي، ماريو ميتاي.

خط الوسط: محمدو دومبيا، فابينيو، روجر فيرنانديز.

خط الهجوم: موسى ديابي، يوسف النصيري، ستيفين بيرجوين.

تشكيل الخليج

حراسة المرمى: موريس

خط الدفاع: الجيزاني - الحافظ - عسيري - خبراني

خط الدفاع: فيرنانديز - كنبه - كوربيليس - ريبوتشو

خط الدفاع: ماسوراس - آل جمعان

البدلاء: علي عايش السالم - حسين العيسي - ثامر فتحي الخيبري - بندر المطيري - رائد الشنقيطي - عبدالله تركي أل زين الدين - محمد الغانم - منصور حمزي - بدر منشي.