هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تطور جديد في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول بعد تدخل الاتحاد السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

عاد اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، ليتصدر المشهد من جديد داخل سوق الانتقالات، بعدما كشفت تقارير صحفية عالمية عن تحركات رسمية من نادي الاتحاد السعودي لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أعلنه الصحفي الموثوق سانتي أونا، فإن إدارة نادي الاتحاد بدأت بالفعل محادثات أولية مع محمد صلاح، في إطار سعي النادي السعودي لتعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل، تواكب مشروعه الرياضي الطموح، وتعزز حضوره القاري والعالمي خلال المرحلة المقبلة.

اهتمام سعودي متجدد بنجم ليفربول

ويأتي تحرك الاتحاد في توقيت حساس، خاصة في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، مع اقتراب نهاية عقده ودخول اللاعب مراحل حاسمة في مسيرته الاحترافية، بعد سنوات من التألق داخل الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيقه أرقامًا قياسية فردية وجماعية.

ويرى مسؤولو الاتحاد أن ضم صلاح سيمثل إضافة فنية وتسويقية هائلة، ليس فقط على مستوى الفريق، ولكن للدوري السعودي بشكل عام، الذي شهد خلال الموسمين الماضيين طفرة غير مسبوقة باستقطاب عدد كبير من نجوم الكرة العالمية.

محمد صلاح بين العروض والطموحات

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من اللاعب أو نادي ليفربول حتى الآن، فإن اسم محمد صلاح ظل حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات، خاصة مع الاهتمام المتواصل من أندية خارج أوروبا، في وقت يحرص فيه اللاعب على اتخاذ القرار الأنسب لمسيرته الكروية، سواء بالاستمرار في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية أو خوض تجربة جديدة.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا حافلًا بالإنجازات، حيث يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول، ونجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب داخل الدوري الإنجليزي، بفضل أرقامه التهديفية وتأثيره الحاسم في المباريات الكبرى.

وعلى صعيد متصل، حصد النجم المصري إشادة عالمية جديدة، بعدما اختارته شبكة Canal Plus الفرنسية ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم خلال القرن الحادي والعشرين، في إنجاز يعكس استمرارية تألقه ومكانته بين نخبة نجوم كرة القدم العالمية.

وجاء محمد صلاح في المركز الـ66 بالقائمة، متفوقًا على عدد من الأسماء اللامعة في تاريخ اللعبة، من بينهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والإيطالي أليساندرو دل بييرو بطل العالم 2006، والألماني مايكل بالاك، والهولندي آريين روبن، إلى جانب أساطير مانشستر يونايتد بول سكولز وريان جيجز.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر سوق الانتقالات الاتحاد السعودي

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | لمحبي الألعاب .. إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية وأفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

سوزوكي Across

إطلاق سيارة سوزوكي SUV الجديدة لمنافسة تويوتا RAV4

شاشة ألعاب

بميزات احترافية لمحبي الجيميز إليك أفضل شاشة ألعاب في 2026

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

