الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
رياضة

بعد تولي جوهر وزارة الرياضة .. فتحي سند يثير الجدل برسالة غامضة

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بمنشور غامض تزامنا مع تعيين جوهر نبيل لاعب الاهلى  ومنتخب مصر لكرة اليد السابق وزيراً للشباب والرياضة.

و كتبت فتحي سند عبر فيسبوك:ينفع ..كده ؟
" متسألنيش " ..قصدك  "..إيه"


تصدر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.

مسيرة علمية وإدارية متنوعة

يحمل جوهر نبيل سجلًا أكاديميًا وإداريًا مميزًا، حيث حصل على بكالوريوس التربية الرياضية عام 1995، قبل أن يستكمل دراسته بالحصول على دبلومة إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1997، وهو ما أسهم في تشكيل رؤيته الإدارية لاحقًا.

وعلى المستوى المهني، شغل نبيل عددًا من المناصب الإدارية البارزة، من بينها:

  •    رئيس مجلس إدارة شركة POD، إحدى شركات مجموعة إعلام المصريين للعلاقات العامة.

  •    مدير إدارة المبيعات والتسويق بشركة بروموميديا للإعلان والدعاية خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

  •    مدير إدارة الإنتاج بقطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام منذ عام 1998 وحتى يناير 2013.

«ملقاط» كرة اليد المصرية

رياضيًا، يُعد جوهر نبيل أحد أبرز أساطير كرة اليد في تاريخ مصر وإفريقيا، حيث ارتبط اسمه بالنادي الأهلي لاعبًا منذ عام 1982 وحتى اعتزاله في 2005، وحقق خلال هذه الفترة عددًا كبيرًا من البطولات المحلية والقارية.

كما مثّل المنتخب المصري لكرة اليد في الفترة من 1990 حتى 2003، وشارك في ثلاث دورات أولمبية متتالية أعوام 1992 و1996 و2000، ليُصنف كأحد أكثر لاعبي الدائرة استمرارية وتأثيرًا على المستوى الدولي.

وحصد نبيل وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد التتويج بكأس العالم للشباب عام 1993، كما لُقب بـ«ملقاط كرة اليد المصرية»، واختير أفضل لاعب دائرة في إفريقيا، وأفضل دائرة في العالم عامي 1998 و2000.

وأشاد به مدرب منتخب روسيا خلال بطولة العالم 2001، مؤكدًا أن “مصر يجب أن تفخر بامتلاك واحد من أفضل لاعبي الدائرة في العالم، وإذا وصلت الكرة إليه بنسبة 99% فهي هدف، والنسبة المتبقية رمية جزاء”.

من الملاعب إلى مواقع القرار

بعد اعتزال اللعب، واصل جوهر نبيل حضوره داخل المنظومة الرياضية إداريًا، حيث شغل:

  •    عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بين عامي 2008 و2011.

  •    عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة اليد في الفترة نفسها.

  •    منصب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي موسم 2006-2007.

  •    عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي عام 2017 ضمن مجلس الكابتن محمود الخطيب.

هذه التجارب المتنوعة منحت نبيل خبرات إدارية وتنظيمية واسعة، سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات المحلية والقارية.

مرحلة جديدة للرياضة المصرية

ومع توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة، يفتح جوهر نبيل صفحة جديدة في مسيرته، جامعًا بين تاريخ رياضي حافل وخبرة إدارية ممتدة، في وقت تنتظر فيه الجماهير والوسط الرياضي رؤية جديدة لتطوير الرياضة المصرية ودعم المواهب الشابة.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الوزير الجديد هو تحويل خبراته المتراكمة من منصات التتويج وصالات اللعب إلى سياسات فعالة تواكب طموحات الشارع الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

فتحي سند جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة منصب جوهر نبيل

